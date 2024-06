Cómo mide el presidente Javier Milei en Córdoba según las últimas encuestas

El pasado domingo 24 de junio se celebró la elección de intendente en Río Cuarto y Javier Milei, quien en ese distrito obtuvo 73,25% de los votos como candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) en el ballotage de noviembre de 2023, no contó con una lista competitiva.

El candidato Mario Lamberghini se presentó con el sello del Partido Libertario, que no es orgánico dentro de LLA, obtuvo casi 7% de los votos, un magro resultado similar al de la mayoría de los candidatos afines al actual oficialismo en las elecciones de gobernador e intendente en 2023.

Ese resultado local no se puede extrapolar a tendencias nacionales, pero amerita una actualización acerca de cómo mide actualmente Milei en la provincia de Córdoba, donde alcanzó 74% de los votos en noviembre del año pasado.

Según la encuesta de Pulso Social realizada este mes en nuestra provincia, 54% tiene una opinión positiva de su gestión vs 42% que tiene opinión negativa (gráfico arriba); así, la calificación favorable arroja un saldo favorable de 12 puntos porcentuales pero se ubica 20 pp por debajo del resultado de la segunda vuelta de hace 7 meses, en tanto que la negativa supera por unos 16 pp al caudal que sumó Unión por la Patria (UP) en la misma instancia (casi 26%).

Por su parte, Grupo Feedback hizo foco en el área metropolitana de Córdoba y midió la imagen del gobierno nacional no de manera polarizada sino con la categoría de respuesta “regular”: en este caso, 46% calificó de manera positiva, 30% regular y 22% negativa (gráfico arriba).

El 22% de imagen negativa se ubica en el mismo orden de magnitud del 25,95% que sumó UP en noviembre de 2023 en nuestra provincia. Si se considera el regular no como una respuesta neutra sino como un primer nivel de malestar, el resultado es 46% vs 52% (regular + mala) y el saldo resulta desfavorable en 6 pp.

Cuando no se mide gestión sino al presidente, según Pulso Social, Milei alcanza 56% de positiva vs 42% de negativa (gráfico arriba), de lo que resulta un saldo favorable de 14 pp. Así, mide apenas mejor que su gestión, pero la diferencia entre variables no resulta estadísticamente significativa. Entre las demás figuras oficialistas, Patricia Bullrich mide igual que el presidente, la vicepresidenta tiene similar imagen positiva pero menos negativa (saldo favorable de 19 pp), mientras que el ministro Luis Caputo presenta el saldo más ajustado: 4 pp, empate técnico.

Según Feedback, la imagen positiva de Milei es de 47%, con una regular de 27% y una negativa de 23% (gráfico arriba). En este caso, el malestar acumulado (regular + mala) trepa a 50%, de lo que resulta un saldo desfavorable de apenas 3 pp que implica un empate técnico.

Finalmente, la medición más favorable de junio para Milei es la de CB Consultora: casi 65% de positiva vs casi 32% de negativa (gráfico arriba), lo que arroja un saldo favorable de 33,1 pp.

En este caso, su imagen favorable se ubica 9,25 pp por debajo del caudal de votos que logró en el ballotage de 2023.

En síntesis: