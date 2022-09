El Gobierno nacional, por medio de la Resolución General 5260/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial, modifica los montos en dólares para efectuar compras online desde el exterior.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detalló los cambios en las normas relativas a la importación y exportación de mercaderías por parte de empresas habilitadas como Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier. Es decir, a través del sistema privado de pequeños envíos “destinados a personas humanas o jurídicas".

Establece así que los envíos importados no deben exceder las "tres unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial, donde el peso total del envío sea de hasta 50 kg y el valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no excedan los U$S 1.000 por vuelo”.

Por su parte, la Resolución detalla que el valor FOB de las mercaderías a exportarse no exceda los U$S 3.000 para cada remitente del envío.