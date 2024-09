En la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, se desarrolló los días jueves 29 y viernes 30 de Agostos, el 92° Plenario de Rectores y Rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Durante el encuentro se advirtió que el estado de situación de la ciencia en la Argentina es alarmante, luego de haber transcurrido los primeros ocho meses de gestión del gobierno nacional.

A través de una declaración el CIN destaca que “La situación salarial es crítica. La falta de actualización de los salarios de docentes investigadores afecta directamente a quienes participan en actividades de producción de nuevo conocimiento. Cabe recordar aquí, como lo venimos expresando sostenidamente, que el 60 % de las personas que hacen ciencia en nuestro país trabajan dentro de las universidades nacionales. Se trata de profesionales que, con mucho esfuerzo y apoyo del Estado, han construido trayectorias de excelencia reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. El sistema de becas para el sistema científico-tecnológico se encuentra gravemente comprometido. Aquellas y aquellos jóvenes que se apoyan en las becas para poder acompañar su formación están sufriendo la falta de actualización, con la consecuente pérdida de capacidad adquisitiva que ello implica o la falta de definición en la asignación de convocatorias a becas a las que han aplicado en los peores casos, lo que lastima su trayectoria y, en muchos casos, las y los lleva a trasladarse al extranjero para continuar su formación. Se observa una reducción efectiva en el financiamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (Becas EVC-CIN), como así también una fuerte reducción de las becas doctorales y posdoctorales de la Agencia I+D+i y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), lo que afecta gravemente la conformación y el sostenimiento de los equipos de investigación. A ello se suma el desfinanciamiento de la función Ciencia y Técnica del Sistema Universitario Nacional, que impacta directamente en los programas de becas de nuestras universidades. Las obras de infraestructura que se planificaron para resolver demandas del sistema universitario nacional se encuentran detenidas y, en muchos casos, están generando serios perjuicios a nuestras instituciones. Estas obras se diseñaron para resolver necesidades de los proyectos de investigación en curso o para generar nuevos espacios que habiliten las condiciones materiales para desarrollar nuevas investigaciones que fueron planificadas con criterio federal y en el marco de las leyes nacionales vigentes que regulan la actuación del Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Las distintas políticas de financiamiento destinadas a la adquisición de equipamiento e insumos básicos necesarios para investigar están siendo desarticuladas, generando serias dificultades para mantener el funcionamiento de las líneas de investigación. La falta de insumos y mantenimiento generará la interrupción de proyectos que llevaron años de trabajo e inversión previa y la destrucción de equipos de altísimo costo y funcionalidad. Además, la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional, a través del programa Equipar Ciencia, también, le está generando serios perjuicios económicos a nuestras universidades. Los convenios con múltiples editoriales internacionales, fundamentales para el funcionamiento de la Biblioteca Electrónica, han sido discontinuados por el gobierno nacional, interrumpiendo el acceso a publicaciones internacionales claves para la investigación en las fronteras del conocimiento. Estas herramientas democratizaban y federalizaban el acceso a los resultados de investigaciones realizadas en otras partes del mundo.”

Más adelante, en el comunicado del CIN, Rectoras y Rectores destacan que “a esta situación crítica se suma que, en estos primeros ocho meses de gestión, el gobierno nacional no ha financiado ningún proyecto nuevo ni ha formulado convocatorias que apoyen o fomenten la investigación, lo que ha provocado la virtual paralización de muchas líneas en curso y la renuncia de profesionales con alta formación. Esto, además, representa una amenaza directa a la calidad educativa en nuestras universidades. Convocamos a nuestras comunidades universitarias a velar por el sostenimiento de la política científica de nuestro país que, de no mediar un cambio trascendental de las políticas del gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes, lo que impactará directamente en la soberanía y el desarrollo nacional” y concluye: “Finalmente, instamos a todas las agencias del Gobierno nacional cumplan con las leyes vigentes, reviertan estas decisiones y prioricen el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, que son pilares fundamentales para el desarrollo del país.” y firman el comunidado Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se reunieron en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa el 30 de agosto de 2024.

Explicación y votación

De qué hablamos cuando nos referimos a cuánto del dinero de los argentinos se gasta, o mejor dicho, se invierte en la educación pública de nivel superior que brindan las universidades nacionales gratuitas...? La pregunta puede tener varias explicaciones para una sola respuesta que es: “ese dinero es para garantizar la igualdad de derechos al momento de acceder a la educación por parte de cada persona que habita nuestro suelo.”

Sin embargo, no siempre se explican claramente y con datos oficiales, los porcentajes y erogaciones que hace el Estado Nacional para garantizar ese acceso a la educación.

Cuando se votó en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional el acompañamiento al pedido de Diputados, respecto del presupuesto universitario, Enrique Mammarella, Rector de la Universidad Nacional del Litoral, explicó que “además de los números que hicimos dentro del CIN y dentro de las distintas comisiones y además hemos recibido y está colgado en la página de la oficina de presupuesto del Congreso, lo que es el informe del impacto fiscal del proyecto de ley de financiamiento universitario, para tener una idea: el costo total de de aprobarse ese proyecto tal y como está presentado son: $ 738.525 millones de pesos, sea 0,74 billones, representa el 0,14% del PBI, de lo que se estima va a ser el de este año, y si realmente se mira también a la par el análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional a Julio 2024, el informe hecho también por la oficina de presupuesto del Congreso, o sea estamos hablando de informes oficiales, las transferencias a las universidades nacionales han tenido hasta la fecha 1,58 billones de de pesos de devengado, 52,6% del crédito vigente.”

El Rector integrante el CIN, también detalló que “los números más importantes están en que también ese informe representa que el resultado primario acumulado en superavit fiscal a la fecha, desde Enero acumulado hasta Julio, son 7,2 billones, o sea, de aprobarse tal como está la ley de financiamiento universitario, ya aprobada por Diputados, sería alrededor del 10% del superavit ya logrado durante estos primeros 7 meses de Gobierno.”

Finalmente Mammarella señaló que a partir de este razonamiento, basado en datos oficiales, de aprobarse en Senado el proyecto de Diputados para el financiamiento universitario “para nada afecta el déficit fiscal, para nada afecta o pone en riesgo el presupuesto nacional, es una medida muy pequeña y claramente, por eso creo y por eso voy a mocionar que el CIN haga suyo ese proyecto, que lo acompañe y que le pida a los señoras y señores senadores, su aprobación en la próxima sesión.”

Acto seguido, el Presidente del CIN, procedío a solicitar la votación de “la moción del Rector Mammarella de generar un acuerdo del plenario de la Pampa, que tenga como articulado, apoyar el proyecto de media sanción de ley financiamiento universitario y solicitar la aprobación y promulgación de la ley, y en su artículo dos, solicitar y encomendar a las universidades nacionales, iniciar gestiones con los senadores nacionales de cada una de las provincias en donde tengan sede”, a lo que Rectoras y Rectores votaron por la afirmativa y nadie levantó la mano por la negativa, por lo que se dio por aprobado de manera unánime, para dar por finalizado el acto cuando el Presidente del CIN y Rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo dio “las gracias por el acompañamiento en este tema tan importante:”

Comisión para reclamar salarios docentes

También, en el marco del 92° Plenario de Rectores y Rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se habló de la posibilidad de crear una comisión para tratar el tema salarial de docentes universitarios.

Al anuncio lo hizo el Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, quien relató que “todo esto empezó cuando teníamos duda o temor en función de afrontar lo que pasó, que comenzó con un desmantelamiento de nuestras universidades, en cuotas, o dicho de otra manera, no talaron el árbol, sino que dejaron de regarlo, y me parece que nos están secando de a poco. Es por eso que todo lo que nosotros hagamos, decidamos y levantemos la voz, va a tener que ser muy pedagógicamente explicado, entendiendo de que si hay algo que funciona bien, en nuestro estado, son las universidades. Vamos a tener que defenderlo sin ponernos colorados, pero no por nosotros ni por un reclamo sectorial, sino por cada uno de nuestros chicos, porque estoy convencido que en nuestro presente, está el futuro de muchos jóvenes, que necesitan tener al menos las posibilidades que nosotros hemos tenido, en un pasado próximo, entiendo que hay que decir con mayúsculas algo que generalmente nos endilgan: no estamos en función de una dicotomía, de que pensamos distinto, por un tema de financiamiento, no es sólo que no hay plata y nosotros exigimos financiamiento, yo creo que hay que decir que no está en los planes del gobierno que la educación sea prioridad, cuando hablo de educación, hablo de la educación básica y la educación superior, yo creo que en muchos casos en el gobierno el no plan, es el plan, y yo creo que en lugares en donde prime el concepto de caja, nosotros tenemos que hablar que prime el concepto de futuro, de igualdad de oportunidades y de una universidad popular para todos”, sentenció Moriñigo.

“Ojalá que vuelvan las paritarias donde se discute y se entiende que el otro, por más que no acuerde, no es nuestro enemigo y estamos esperando una comisión tripartita integrada por gremios, por el Ministerio de Transformación y por la Secretaría de Educación. Se nos ha dicho informalmente que existe la voluntad de la Secretaría de Educación del pago de la garantía salarial, fruto de fijar un nuevo salario de garantía, con lo cual estamos a la espera de lo que entiendo es una muy buena noticia para empezar a destrabar esta situación.”