El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, le dio vida a su armado nacional con una aparición pública en plena campaña electoral bonaerense junto al diputado nacional del bloque radical “Democracia para Siempre”, Facundo Manes, siempre con la mirada puesta en lo bautizó “la avenida del medio”, lejos de los libertarios y más lejos aún del kirchnerismo.

Ambos dirigentes coincidieron en una actividad que se realizó en La Plata bajo la consigna “Hacia un modelo de desarrollo sustentable, productivo y federal”, que se llevó a cabo en el Foro del Valor Argentino.

En ese marco, Schiaretti expresó que el objetivo es “generar un espacio que defienda la producción, que defienda el trabajo y que aspire a construir un país normal y no uno que salte de un extremo a otro”. “Quiero convocarlos a construir esta alternativa con mi amigo Manes”, señaló.

Durante su intervención, Schiaretti afirmó: “Argentina está atravesando un cambio de época. Y después de 20 años de fracaso, eligió lo desconocido. El principal responsable de que Argentina haya elegido de ese modo es el kirchnerismo”.

El ex mandatario fue enfático al calificar al espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner como una “expresión política feudal” y añadió: “Se disfraza con consignas progresistas, pero no lograron generar movilidad social ascendente”.

“El principal responsable de que haya llegado alguien ‘de afuera’, que cree genuinamente que el mercado organiza a la especie humana, es el kirchnerismo”, consideró el ex candidato presidencial.

Schiaretti también cuestionó el ajuste del Gobierno nacional y advirtió que los recortes no se pueden hacer “a los hachazos”. En ese sentido, señaló que el Ejecutivo intenta abordar el déficit fiscal, pero el problema es que “no lo hace de manera sustentable”.

Estuvieron presentes durante el encuentro intendentes bonaerenses, legisladores nacionales y provinciales, entre otros dirigentes políticos y sociales.

El posteo de Manes

Por su parte, el diputado Facundo Manes aprovechó la ocasión para señalar en sus redes sociales este evento como el lanzamiento de algo nuevo.

Dijo el diputado: “Hoy nace la llama de la esperanza en la Argentina. De la mano de @jschiaretti empezamos a plantar los cimientos del país que queremos: con tecnología, desarrollo, democracia, prosperidad y que nos integre a todos. El futuro ya empezó y es #ParaAdelante.”

El armado en Buenos Aires

En la primera fila de la actividad, que se denominó "Hacia un Modelo de Desarrollo, Sustentable y Federal", estuvieron el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. Junto a ellos se sentaron Pablo Juliano y Danya Tavela, compañeros de bloque de Manes en el Congreso, y algunos legisladores bonaerenses.

También estuvieron presentes el extitular del ANSES Diego Bossio, el exdiputado del PRO Daniel Lipovetzki e intendentes del radicalismo como Salvador Serenal (Lincoln) y Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino) y el presidente de la UCR local, Pablo Nicoletti.