Los gobernadores integrantes de Provincias Unidas continúan con su recorrido de campaña, y este martes realizarán un acto central en la ciudad chubutense de Puerto Madryn.

Del encuentro participarán el gobernador local, Ignacio Torres, junto al mandatario cordobés Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). El único ausente con aviso será el santacruceño Claudio Vidal, aunque si estará presente el exgobernador cordobés Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional del espacio.

La agenda oficial arrancó a las 10.00 con una visita a la planta de aluminio ALUAR. En tanto, a las 11.30, será el acto central en el Hotel Reyentray, seguido de una conferencia de prensa. Las actividades podrán seguirse en vivo desde la cuenta de Youtube del espacio.

Cabe recordar que la campaña de Provincias Unidas arrancó el pasado 12 de septiembre en Río Cuarto, con Juan Schiaretti como protagonista junto a los gobernadores. El 24 de septiembre se trasladaron a Santa Fe, donde Pullaro fue el anfitrión.