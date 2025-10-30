Pasado el proceso electoral y las críticas, gran parte de los gobernadores aceptaron la invitación del gobierno nacional para un cónclave.

Después de las intermedias, y con Javier Milei como el gran vencedor, los referentes de la mayoría de los distritos aceptan un proceso que, en definitiva, reclamaban: “negociar”.

Pasaron dos años de “destrato” de la gestión libertaria, aunque el expreso pedido del titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se hace realidad. Se debe abrir y buscar consensos; ese parece ser el camino.

Este jueves, a las 17:00, en Casa Rosada, es la cita.

Las presencias, confirmadas, tienen entre sus nombres el de Martín Llaryora, de Córdoba. Después de retomar los cuestionamientos, el mandatario vuelve a acercarse.

Más allá de los gobernadores “afines”, también confirmaron que concurren Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y sus colegas de Misiones, Hugo Passalacqua; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; también el rionegrino Alberto Weretilneck; el de Chubut, Ignacio Torres; el jujeño Carlos Sadir; además de Marcelo Orrego, de San Juan; y habrá, de última, representantes de Santa Cruz y Neuquén.

Una de las novedades será Sergio Zillioto, el líder pampeano que sostuvo pintada de azul la provincia el domingo. Entre los justicialistas, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, no va a faltar; al igual que el catamarqueño Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, de Salta.

Con una lista que se pule hasta último momento, no se habían cursado invitaciones, casi de manera lógica, a Axel Kicillof. Pero tampoco a los Frentepatristas Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.