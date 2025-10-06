Con un show musical, Javier Milei presenta su nuevo libro en el Movistar Arena

En el medio del escándalo por la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, el presidente Javier Milei presenta este lunes su nuevo libro llamado “La construcción del milagro” en el Movistar Arena.

Lo hace en el microestadio ubicado en la ciudad de Buenos Aires y con entrada libre y gratuita.

Cabe aclarar que para poder ingresar hubo que inscribirse previamente. Más allá de la presentación de su nueva obra, escrita mientras ejerce la presidencia, el acto también tiene un gran peso político ya que es a pocas semanas de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Milei ingresó desde el campo, en medio del público, al ritmo de “Panic Show”, célebre canción de La Renga que ya fue apropiada por el presidente de la Nación. Tras llegar al escenario, volvió a cantarla a capella.

Velozmente, “La Banda Presidencial” comenzó a sonar y Milei cantó una versión de Demoliendo Hoteles, de Charly García. El público respondió con aplausos y gritos, entre miles de celulares que registraron el momento.

Luego continuó cantando versiones de Los Ratones Paranoicos, Gilda y Attaque 77. Todas versiones, como bien dijo Milei, más punk que las originales. Entre tema y tema, hizo algunas alusiones a sus adversarios políticos, pero nada de gran impacto.

“Quiero darle las gracias a cada uno de lo que pudieron hacer el esfuerzo para que yo este aquí. Dar las gracias a cada uno de los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo", expresó.

Llegando al cierre, el presidente cantó junto a las coristas una versión modificada de “Tu Vicio”, de Charly García, con la siguiente letra:

Yo soy un liberal

soy de todos el más liberal

no me podés pisar

porque soy capitalista

“El futuro está en sus manos”, saludó Milei antes de presentar a Agustín Laje, quien dio una charla sobre la batalla cultural. “Mientras tanto yo me voy a ir a bañar y me visto de presidente”, bromeó.

Sobre “La construcción del milagro”

El libro, cuyo costo es de $32.000 o de $25.600 si se abona en efectivo, es un repaso por el programa económico que aplicó desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. El nombre hace alusión a que, en el plano internacional, cercanos de Milei califican su plan económico como “el milagro argentino”.

La nueva editorial que publicará “La construcción del milagro” es Hojas del Sur, sello que forma parte del equipo organizador de La Derecha Fest en Buenos Aires, luego de haberse involucrado en el evento realizado en Córdoba.