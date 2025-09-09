La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) advirtió que, si el presidente Javier Milei decide vetar la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario, convocarán a un paro nacional inmediato, el cual se activaría al día siguiente de que el veto se publique en el Boletín Oficial.

Esta medida fue definida durante una reunión del plenario de secretarios generales de los sindicatos nucleados en CONADU. Además, se resolvió elevar la iniciativa al Frente Sindical Universitario para articular una estrategia común.

En paralelo, se aprobó la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que se realizaría en coincidencia con el debate parlamentario destinado a rechazar un eventual veto presidencial.

La dirigencia gremial también hizo un llamado a sostener y multiplicar las acciones de visibilización en todo el país, tanto a nivel local como nacional, en el período que transcurra entre el posible veto y la fecha de la marcha.

Carlos De Feo, secretario general de CONADU, sostuvo que el conflicto universitario ya logró un fuerte nivel de apoyo social:

“Los legisladores son conscientes de que la ciudadanía respalda masivamente este reclamo”.

De Feo subrayó la importancia de seguir construyendo ese respaldo:

“Debemos consolidarlo, amplificarlo y ocupar las calles en cada rincón del país cuando el Congreso trate el veto. Ese día, la presión social tiene que ser contundente”.

El dirigente remarcó que la marcha debe ser una señal clara al Parlamento:

“La próxima Marcha Federal debe exigir que diputados y senadores rechacen cualquier intento del Ejecutivo de anular lo que el Congreso ya aprobó, y frenar así una política de ajuste que busca desmantelar la universidad pública”.

La CONADU viene de llevar adelante una serie de medidas de fuerza, incluyendo paros de 48 horas semanales entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre. Estas protestas fueron impulsadas tanto por reclamos salariales como en respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario, que fue sancionada definitivamente por el Congreso el pasado 22 de agosto.