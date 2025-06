"Esta Argentina no deja de sorprendernos. Además del cepo al salario, ahora imponen el cepo al voto popular", fue una de las primeras declaraciones que hizo Cristina Fernández de Kirchner, tras conocer la condena.

“Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenas Aires, sacan el fallo”, dijo en la tarde de este martes la exmandataria, en la sede del PJ Nacional, desde donde habló a sus seguidores.

Con un discurso sentido, la presidenta del PJ no evitó rivalizar y responsabilizar al presidente Javier Milei sobre la situación social de la Argentina. "Esto no tiene finales felices. Cuando este presidente que tenemos de monigote finalmente se caiga, pretenden que el campo nacional y popular no pueda organizarse", agregó Fernández de Kirchner.