Condenaron a Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de magnicidio a Cristina

El juicio por el intento de asesinato ocurrido el 1° de septiembre de 2022 contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a su fin este miércoles. El Tribunal Oral Federal N°6 dio a conocer el veredicto.

Fernando Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión, su ex pareja Brenda Uliarte a 8 años y dos meses, mientras que Nicolás Gabriel Carrizo fue absuelto.

Durante la audiencia final, Sabag Montiel hizo una declaración confusa y contradictoria respecto a lo que había dicho anteriormente.

En su descargo, lanzó una serie de afirmaciones sin sustento: “La justicia declaró hace días que Gerardo Milman era inocente, le quieren plantar un muerto. Hay un arma plantada”, sostuvo. Incluso, llegó a pronunciar frases en tono amenazante: “Si me piensan desaparecer, lo tienen que pensar y no echarle la culpa a un perejil como Milman”. Estas expresiones fueron interpretadas por la fiscalía y los querellantes como un intento de instalar la idea de un desequilibrio mental para buscar atenuantes en una eventual apelación.

Brenda Uliarte, por su parte, decidió no hacer uso de la palabra, mientras que Nicolás Carrizo expresó su disconformidad con el proceso judicial. “Yo estuve tres años detenido, siento una gran impotencia por pasar este tiempo acá. Me parece injusto que la gente tenga que esperar tanto para un juicio”, dijo el líder de la llamada “banda de los copitos”, quien finalmente fue absuelto tras retirarse las acusaciones en su contra.

El tribunal integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari también impuso a Sabag Montiel una pena adicional de cuatro años por “tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil”. En tanto, a Uliarte se le sumaron dos meses más por el uso de una credencial de discapacidad falsa. Ambos fueron hallados culpables de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con el uso de arma de guerra”.

El caso, que tuvo como escenario la puerta del domicilio de Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta. El arma apuntada al rostro de la ex mandataria no llegó a dispararse. Tras más de dos años de investigación y 157 testigos, la Justicia dio su veredicto sobre los autores materiales.