El presidente Javier Milei volverá a verse con su par estadounidense Donald Trump, el próximo martes, a sólo un mes de las elecciones de medio término en Argentina que configurarán un nuevo Congreso desde el 10 de diciembre.

Milei encara una nueva gira desde este domingo a la noche, cuando viaje a Nueva York, donde tendrá lugar el encuentro con el mandatario republicano.

Ante la disparada del dólar y los señalamientos del “mercado” sobre presuntas inconsistencias del plan cambiario y monetario, es probable que la comitiva argentina intente marcar en la agenda un posible crédito por parte del Tesoro estadounidense.

"Estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para todos los argentinos", dijo Milei este sábado, en Radio Mitre. En las últimas dos ruedas cambiarias, y con el objeto de contener la devaluación del peso, el BCRA intervino con la venta de más de 1.100 millones de dólares.

En tal contexto, el jefe de Estado argentino participará el lunes próximo de la Asamblea General de la ONU, y el miércoles compartirá un evento con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Bessent es uno de los interlocutores que el Gobierno de Milei tiene con la Casa Blanca, y es el encargado de las negociaciones relativas a un potencial préstamo para la Argentina, en medio del temblor en los mercados con las subas del dólar y del riesgo país.

Según mencionan algunos medios, Bessent le entregará a Milei el Global Citizen Award en el centro de estudios Atlantic Council, en una gala a la que también asistirá la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

"En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump", confirmó por su parte la Cancillería y la Oficina del Presidente.

En su gira por Estados Unidos, a Javier Milei lo acompañarán su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo. El canciller Gerardo Werthein ya está en Estados Unidos, donde está preparando los detalles de la agenda presidencial.

Ambos presidentes se vieron por última vez en febrero pasado, en la Conferencia Política de Acción Conservadora en Washington.

AGENDA DEL PRESIDENTE EN VIAJE INTERNACIONAL

Los horarios están expresados en hora argentina.

Domingo 21 de septiembre

23 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Nueva York.

Lunes 22 de septiembre

09:30 hs - Arribo del Presidente a Nueva York.

11 hs - Encuentro con el señor economista, D. Alberto Ades.

18 hs - El Presidente se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. También participarán por Argentina el canciller Gerardo Werthein; el Ministro de Economía, Luis Caputo; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el Secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

19 hs - Encuentro del Presidente de la Nación con el economista Xavier Sala i Martin.

Martes 23 de septiembre

10:45 hs - El Presidente Milei asistirá a la intervención del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas.

12.45 hs - El Presidente de la Nación tendrá un encuentro bilateral con el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

20 hs - Participará de una recepción ofrecida por el mandatario norteamericano Donald Trump.

Miércoles 24 de septiembre

12.45 hs - Intervención del Presidente Milei en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.

19:55 hs - Participará de la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council. Hará entrega del premio el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Jueves 25 de septiembre

16:45 hs - Encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu. A continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith.

19.15 hs - Luego mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a Argentina.

Viernes 26 de septiembre

8:30 hs - Arribo del Presidente a la ciudad de Buenos Aires.