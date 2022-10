Luego de que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió reiterara que fue espiada por integrantes de su propio espacio político durante la gestión de Mauricio Macri, la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño reconoció que encontró “unas fotos de un viaje que hizo a Paraguay" cuando estuvo al frente del organismo. "Creo que seguramente la deben haber seguido”, resaltó.

"Me hicieron un daño terrible a mí y a mi familia. Fue algo irreparable", señaló Carrió en el programa de Mirtha Legrand, y culpó por esas actividades de espionaje a los entonces directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y al excanciller Jorge Faurie.

La ex interventora añadió además que no se encontraron registros o informes sobre el hijo de Carrió pero sí sobre este viaje al país vecino. De acuerdo a lo que trascendió de la denuncia de la dirigente de la Coalición Cívica, el ex canciller Faurie se comunicó con ella para adelantarle que su hijo estaba involucrado en México en un caso vinculado a un cartel del narcotráfico, por el cual había sido detenido

Al referirse al hallazgo de las fotos de Carrió en Paraguay cuando estuvo al frente de la AFI, Caamaño aseguró que "todo lo que encontramos lo pusimos a disposición de la justicia. Se hicieron las denuncias pertinentes. La mayoría de las presentaciones que referían al espionaje ilegal. Lamentablemente, todas cayeron en (los tribunales federales) de Comodoro Py. Y ahí están durmiendo", se lamentó.

Al respecto, Carrió se despachó con una frase hacia el interior de Juntos por el Cambio. “Sufrí tanta persecución, pero nunca tanto, como por parte de sectores de mi propio gobierno”, dijo en la mesa de Mirtha Legrand. Minutos antes el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, recordó como también lo espiaron a él y a su familia, en momentos que investigaba a Angelo Calcaterra, primo de Macri, por su participación en sobornos y al titular de la AFI, Gustavo Arribas, “en una serie de movimientos de dinero, vinculados con el Lava Jato” en Brasil.

Alconada Mon contó que apenas publicó esas notas, “sacaron fotos de mi casa, de mi auto, de la casa de mis padres, de la mía, hay videos, seguimientos” y agregó que si bien por la profesión está preparado para eso, el punto más delicado es cuando “se meten” con los hijos. “Esa es la que te pega por debajo de la línea de flotación”, resaltó.