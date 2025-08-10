país
Confirman que son 76 la cantidad de muertes por el fentanilo contaminado
Así lo indicó el juez federal que está a cargo de la causa, Ernesto Kreplak.
La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado sigue su curso.
Este domingo, el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, actualizó a 76 la cifra de personas que murieron por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
A si vez, Kreplak llevó tranquilidad y aclaró que, según la investigación, existen todavía 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron tras el descubrimiento del caso y el alerta sanitaria pero que “ya no circulan”, de modo que pidió “bajar un poco la espuma".
Y, una entrvista con Radio con Vos, advirtió: "Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”.