La investigación por las muertes en clínicas y hospitales de todo el país a causa de dos lotes de fentanilo contaminado sigue su curso.

Este domingo, el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, actualizó a 76 la cifra de personas que murieron por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

A si vez, Kreplak llevó tranquilidad y aclaró que, según la investigación, existen todavía 30 mil ampollas en poder de hospitales que nunca se aplicaron tras el descubrimiento del caso y el alerta sanitaria pero que “ya no circulan”, de modo que pidió “bajar un poco la espuma".

Y, una entrvista con Radio con Vos, advirtió: "Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”.