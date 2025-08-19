Los vuelos en el país podrían sufrir reprogramaciones desde este viernes debido a un cronograma de medidas de fuerza que anunció el gremio de controladores aéreos tras vencerse la conciliación obligatoria.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) informó que las medidas comprenderán el período que va desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto.

“Solo afecta despegues de aeronaves; es decir, se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados”, expresó el sindicato a través de un comunicado.

Por otra parte, quedarán exceptuados y a resguardo los vuelos de emergencia relacionados con servicios sanitarios, humanitarios, de Estado y/o de búsqueda y salvamento.

El conflicto en la zona de aeropuertos también incluye un paro latente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) tras el fin de la conciliación este lunes. El sindicato se declaró en "libertad de acción" y evalúa próximas medidas de fuerza.