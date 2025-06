La diputada de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, intentó desacreditar el reclamo de los residentes del Hospital Garrahan al tergiversar datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre la canasta básica.

En un cruce televisivo, en el canal Todo Noticias, Santillán defendió el bono que ofreció el gobierno nacional y cuestionó a las médicas presentes en el estudio.

“La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos", dijo Santillán mostrando su teléfono con el gráfico oficial.

Sin embargo el conductor del programa, los columnistas y el economista invitado, Martín Redrado, le advirtieron que ese dato correspondía a una persona y no a un grupo familiar cuyo valor fue superior al millón de pesos en el último registro del Indec, que corresponde al mes de abril.

Pese a las advertencias, Santillán se mantuvo firme en el cuestionamiento contra los residentes del hospital de referencia en atención pediátrica. "Bueno creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos", afirmó.

Minutos antes, la diputada de LLA mantuvo un cruce con la médica residente del Hospital Garrahan, Laura Capobianco, sobre el conflicto que lleva varias semanas sin resolución.

"Nosotros somos médicos, tenemos una matrícula, damos el cuerpo todos los días, trabajamos de lunes a viernes ocho horas y hacemos seis guardias de 24 horas", dijo Capobianco sobre el eje del reclamo.

A lo que Santillán manifestó que el gobierno había hecho un esfuerzo para "eliminar gastos superfluos" y ofrecer un aumento a los residentes. "No les cae bien el aumento, el bono o lo que sea", afirmó la diputada.

"Ese es un bono no remunerativo que no impacta en el sueldo. Nosotros queremos que impacte en nuestro sueldo, yo hoy no puedo alquilar con 800 mil pesos y no es un sueldo que corresponde", señaló la residente.

La actuación de la diputada bonarense fue respaldada por el presidente Javier Milei a través de su cuenta de X donde retuiteó la publicaciones de cuentas libertarias que apoyaban a Santillán.