Esta es la última semana de sesiones ordinarias del Congreso. No está claro si el gobierno convocará a extraordinarias (que solo habilita el tratamiento de los proyectos remitidos por el ejecutivo) y la prórroga parece prácticamente descartada.

La mejor forma de entender el complejo juego de ajedrez que comienza hoy es analizar día por día, cada una de las sesiones que están formalmente convocadas.

Martes 13 horas: Democratización sindical

Así ha quedado definido el concepto de una ley con que el sistema político, le impondrá a los gremios lo que considera necesario para que los sindicatos funcionen democráticamente. Probablemente la modificación más notable es que la nueva ley impediría la reelección indefinida de los sindicalistas.

Esta sesión fue pedida por Martín Tetaz (UCR), presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, y está atravesada por una discusión reglamentaria insólita que dificulta el quórum y hace que el tema tenga bajas chances de prosperar.

El diputado quiere que la Cámara decida sobre la validez del “dictamen”. Pero en la comisión, el texto no alcanzó la mayoría de firmas —obtuvo 15 sobre 31 totales—, por lo que necesitaría dos tercios para ser tratado en el recinto.

Hubo un intercambio de notas entre Tetaz y el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, quien le aclaró al radical que “no existió dictamen”, pero el impulsor de la sesión insiste en que se cumplieron los requisitos —se apoya en una interpretación que hizo la Cámara en 2010— y quiere que la discusión se salde en el recinto.

Martes 15 horas: DNU 846/24

La oposición “no amigable” (es difícil definir oposiciones) vuelve a la carga con su intención de derogar el DNU 846/24, que le da vía libre al ministro de Economía, Luis Caputo, para canjear deuda en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin autorización del Congreso. Si no se consigue quórum, todavía está abierta la vía judicial: el decreto del ejecutivo se arroga atribuciones exclusivas del Congreso.

Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (los radicales más confrontativos) volvieron a pedir esta sesión en un último gesto de presión para forzar al Gobierno a que destrabe la ley de Presupuesto, que a esta altura tiene muy pocas posibilidades de salir.

Hace dos semanas, los gobernadores colaboraron con el Gobierno al frustrar el quórum, pero no recibieron nada cambio. Ahora pidieron reabrir la negociación, pero no hubo avances y el Ejecutivo se encamina a una nueva prórroga del Presupuesto 2023. También aquí hay quien señala que no se puede prorrogar un presupuesto ya prorrogado. En cualquier caso, sería la primera vez en que se prorrogue un prespuesto dos años seguidos.

¿Habrá quórum esta vez? ¿Los gobernadores se rebelarán y jugarán a fondo? ¿O volverán a ceder ante la Casa Rosada?

Detalle significativo: en caso de reunir los 129 presentes, los diputados de Democracia para Siempre pedirían que se trate su proyecto de resolución de prórroga de sesiones ordinarias, a fin de tener más tiempo para sancionar el Presupuesto.

Miércoles 12 horas: Regulación del juego online

Este es un tema en el que, al menos en público, la mayoría de los bloques acuerda con avanzar, de modo transversal.

En el medio, está en juego mucho dinero de potenciales aportantes a las campañas políticas y también el toma y daca de los proyectos: los bloques que impulsan las reuniones del martes pueden amenazar con ausentarse el miércoles.

En principio, diputados de todo el arco político buscarán aprobar la ley que busca regular los juegos de azar y las apuestas en línea y combatir la ludopatía, una adicción creciente en niños y adolescentes y que se agravó durante la pandemia merced a la proliferación de sitios, autorizados y no, de apuestas y juegos on line.

El pedido de sesión fue encabezado por Mónica Frade (CC), presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones, quien salió a revelar presiones de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) para que no salga la ley.

Aunque hay consenso entre los bloques sobre la necesidad de prevenir la ludopatía, en comisiones se firmaron dos dictámenes separados: el de mayoría, de UP, EF, la CC y el FIT; y uno de minoría del PRO, LLA y la UCR. El artículo sobre prohibición de la publicidad genera discordia y promete una votación dividida.

Jueves 10 horas: Ficha Limpia

El PRO no se rinde y buscará nuevamente aprobar la Ficha Limpia, un proyecto con nombre y apellido: impediría a Cristina Kirchner ser candidata el año que viene. La semana pasada faltó un solo diputado para el quórum y Silvia Lospennato, impulsora de la movida, confía en llegar al número con legisladores que faltaron por motivos de salud o vuelos retrasados.

Pero el quórum vuelve a estar en duda porque el bloque EF tiene las fichas puestas en la negociación por el Presupuesto y el éxito que pueda tener la sesión de hoy contra el DNU de deuda. Para colmo, Francos blanqueó en recientes declaraciones que el oficialismo no avala del todo la Ficha Limpia.

¿Se cruza en el medio la negociación por el nombramiento de jueces?

El temario del jueves también incluye los proyectos sobre reincidencia y reiterancia delictiva; voto argentino en el exterior; y juicio en ausencia.

Mientras tanto, en el Senado

En la Cámara alta, José Mayans, jefe del interbloque UP, adelantó que tiene intenciones de sesionar el jueves para terminar de voltear el DNU de deuda. Si Diputados lo rechaza hoy, sería el golpe final para el decreto, que se convertiría en el segundo en ser anulado en la gestión de Milei y en la historia.

Pero antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá al Senado para brindar su primer informe de gestión en esa Cámara. El encuentro será el miércoles a las 10. Por escrito, el funcionario respondió 1.093 consultas de 48 senadores. La sesión además marcará la reaparición pública de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el momento más fuerte de la crisis con Javier Milei.