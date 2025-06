Ahora que El Eternauta puso nuevamente en discusión la idea de que “nadie se salva solo”, pareciera que el concepto de que la salida no es un acto solitario ha sumado adeptos que no tenía. Un ejemplo fue el dato que se conoció ni bien se estrenó la consagrada serie de Netflix: en Abuelas de Plaza de Mayo se sextuplicaron las consultas de los argentinos que dudan acerca de su identidad. Y como si faltara algo, el fallecido Papa Francisco lo repitió en varias oportunidades y no hace tanto tiempo: “Nadie se salva solo”.

Lo curioso, si se quiere, es que esta idea de que “un mundo mejor es posible mediante el desarrollo comunitario” no es novedoso: hace 130 años comenzó a institucionalizarse cuando en 1895 cobró forma la Alianza Cooperativa Internacional (ACI, según sus siglas en inglés), una federación que congrega a cooperativas de todo el mundo y que representa a 1.000 millones de personas en 94 países en los cinco continentes.

En todo el mundo más de 1.217 millones de personas son miembros de cooperativas, algo así como el 12% de la población activa.

En Argentina el universo asociativo está formado por 15 mil cooperativas y cuatro mil mutuales, sumando así casi 20 mil entidades de la economía social y popular.

Visión local

En Córdoba, y a través de la creación del Ministerio de Coopertativas y Mutuales, el Gobierno de Martín Llaryora ha tratado de darle desde el inicio de su gestión una impronta al sector de la economía social y solidaria. Y fue en ese marco que este viernes se presentó el Programa de Impulso Cooperativo y Mutualista (PICyM), una iniciativa que busca “fortalecer el ecosistema cooperativo y mutualista mediante líneas de incubación, consolidación e innovación productiva”.

Gustavo Brandán, titular de la cartera luego de la renuncia de su antecesor Martín Gill, fue el encargado de dar el puntapié inicial a la propuesta, que en principio contempla “acciones específicas de acompañamiento técnico, asesoramiento jurídico-contable, formación en gestión, y vinculación con otros actores del ecosistema productivo”.

Durante la presentación, Brandán destacó la importancia del asociativismo en el progreso productivo de la provincia. “Tenemos que garantizar que el cooperativismo y mutualismo están más vigentes que nunca y que Córdoba sea el faro para llevar el modelo al resto de la Argentina”, indicó.

Profesionalización

A esta iniciativa el Gobierno la implementará junto a la Fundación Gen E, que será la encargada de llevar adelante los lineamientos del programa.

En su página web, la organización se auto define como un “hub para negocios sostenibles” que busca “hacer un cambio real en los negocios”. “Que empresas y gobiernos puedan cambiar realidades de sus comunidades. Nos alineamos bajo la sostenibilidad pensada en no dejar a nadie atrás. Lo ambiental y lo social van de la mano sin perder de vista la rentabilidad”, describen.

Daniel Calvo, presidente de Gen E, comentó que “El proyecto va a tener tres lineamientos estratégicos como son la incubadora, aceleradora y un programa de innovación abierta de cooperativas y mutuales. Lo que se busca es potenciar, poner en valor al sector y construir sobre lo que ya está haciendo para que tenga más impacto”, expresó.

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes miembros del cooperativismo y mutualismo provincial, el secretario de Planificación y Articulación Territorial, Gabriel Frizza; el secretario de Desarrollo Cooperativo, Domingo Benso; representantes de FEMUCOR, IFICOTRA y del IMFC, además de Sancor Seguros, institución que actuará como adherente a la iniciativa.

El programa

El Programa de Impulso Cooperativista y Mutualista intentará acompañar el desarrollo de instituciones a través de talleres, asesorías personalizadas, rondas de vinculación y espacios de formación en gestión, comercialización y trabajo en red. Para ello, se organiza en tres ejes:

IncubaCoop: destinada a grupos pre-cooperativos y pre-mutuales. Brinda herramientas legales, contables y organizativas para facilitar su formalización.

ImpulsaCoop: orientada a cooperativas y mutuales formalmente constituidas que deseen mejorar su sostenibilidad, diversificar su producción o fortalecer su estructura interna.

InnovaCoop: dirigida a organizaciones que quieran incorporar procesos de innovación o trabajar articuladamente con universidades, cooperativas tecnológicas y centros de investigación.

Las cooperativas y mutuales interesadas podrán postularse completando un formulario en línea disponible en la página web del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

Las organizaciones interesadas en participar encontrará allí las bases y condiciones del programa.