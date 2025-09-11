Córdoba: paro y banderazo contra el veto al financiamiento universitario

Desde su asunción, el destrato del gobierno nacional hacia todos los sectores de la educación pública generó el rechazo generalizado a la gestión.

La cuestión luce agudizada después de veinte meses, merced a una caída cercana al 40% en el poder adquisitivo de los salarios tanto docentes como de nodocentes, y un ahogo presupuestario inédito.

En ese camino, el veto al financiamiento universitario que se conoció ayer demanda acciones de parte del Frente Sindical, organizado por la delicada situación actual.

Este jueves y viernes se cumple con un paro en todas las universidades nacionales, tras el acuerdo realizado en el plenario de secretarios generales de Conadu, y del que es parte la Asociación de Docentes e Investigadores de Universidades Nacionales (Adiuc) de Córdoba.

Por eso habrá hoy protestas y actividades en todo el país.

En Córdoba, con una peña al mediodía en la Facultad de Comunicación y una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales para ir alistando preparativos para una nueva Marcha Federal.

Se sabe que la misma tendrá lugar durante la sesión en el Congreso Nacional en donde se trate el rechazo a la medida tomada por Javier Milei.