El Ministerio de Salud informó este domingo que en la última semana se registraron 33.989 nuevos casos de coronavirus y 47 muertes a causa de la enfermedad, lo que representa un aumento del 92,61% de contagios con respecto al domingo último. Con estos nuevos registros, ascienden a 9.135.308 los casos confirmados y 128.776 las víctimas fatales en la Argentina desde el inicio de la pandemia.

En cuatro semanas los contagios pasaron de 8.387 a 33.989, lo que significa un incremento del 305,25% desde el 17 de abril cuando el Ministerio de Salud comenzó a emitir los reportes semanales.

Ocupación de camas en terapia intensiva

La cartera sanitaria indicó además que son 300 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41,2% en el país.

Distribución geográfica de muertes

Durante la última semana murieron 33 personas en Buenos Aires, 6 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Mendoza, 2 en Neuquén, 1 en Río Negro, 1 en Salta, y 3 en Santa Fe.

Cobertura de vacunación

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 100.541.379, de los cuales 40.751.319 recibieron una dosis, 37.376.514 las dos, 3.026.233 una adicional y 19.387.313 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 107.524.140 y las donadas a 5.083.000

Crecimiento de casos

Desde mediados del mes de Abril, cuando las autoridades sanitarias nacionales anunciaron que los informes sobre casos de Covid pasaban de ser diarios a semanales, en virtud de la baja de casos, llamativamente estos comenzaron a subir exponencialmente, hasta alcanzar un 110 por ciento.

Más precisamente, desde el 17 de abril, el número de nuevos contagios pasó de 8.387 a 11.307 en el segundo reporte.

La cifra se elevó a 11.443 en el pasado registro que fue del domingo 1 de mayo y el domingo 8 y que relevó los casos detectados durante esa pasada semana, arrojando 17.646. De esta forma, los nuevos contagios de coronavirus se incrementaron en un 110%.

Factores que explican la suba de casos

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos que más contagios presenta en las últimas semanas, el 70% de la población general recibió su dosis de refuerzo.

Por tanto, “era sabida esta suba de casos, ya que la variante Ómicron, y principalmente BA.2, que es la que está impulsando los contagios en el AMBA, son variantes tremendamente transmisibles”.

Por ello, se concluyó que “es totalmente esperable un aumento en el número de casos” y se insistió en que "las vacunas siguen demostrando efectividad en la disminución de enfermedad grave y mortalidad”.

Desde el Conicet, Jorge Aliaga declaró a Ámbito que “las nuevas versiones de Ómicron son maestras de la evasión inmune. Al igual que las versiones anteriores de Ómicron, tienen una capacidad notable para evadir la inmunidad de las vacunas, infecciones previas o ambas".

"Acá estamos entrando en el invierno, cuando suben los casos, y el mensaje, tanto de los gobiernos como de los medios de comunicación, es que ya no hay riesgo, y en consecuencia la gente no ventila los ambientes, y no usa barbijo aun estando cerca de otros y en lugares cerrados. La suba es lo esperable”, concluyó.

Vacunarse es fundamental

Es importante remarcar que, en el mismo lapso, el ritmo de vacunación también creció para todas las dosis disponibles en el país. Desde el 17 de abril hasta el 8 de mayo se aplicaron 59.683 primeras dosis, 185.707 segundas dosis y 1.615.390 terceras dosis, o dosis de refuerzo.

Desde la cartera sanitaria se recordó que “la vacunación, incluso con el refuerzo, no impide la adquisición de la infección" y se apuntó que "la efectividad para prevenir ante Ómicron es mucho menor que en los casos de Delta y Gamma".

Pero se aclaró que "el objetivo primario desde el inicio de la vacunación es prevenir casos graves, internaciones y muertes. Al tener a la población protegida, principalmente a la población mayor de 50 años, lo que se disminuye es el riesgo. Por eso es que estamos haciendo tanto hincapié en la necesidad de la aplicación de las dosis de refuerzo".

Medidas preventivas en Córdoba

En Córdoba, ante la alerta por el crecimiento de nuevos casos de Covid, les mostramos dónde hisoparse y cuáles son los lugares habilitados para la vacunación, información útil para saber cómo protegerse y dónde inocularse.