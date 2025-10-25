La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA), denunció públicamente este sábado, trabas y falta de transparencia del Gobierno para la cobertura de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.

La entidad con más de 40 años de trayectoria en el país que representa a más de 90 periodistas de medios internacionales, expresó su “enérgica preocupación y protesta” ante los obstáculos impuestos por el oficialismo.

El comunicado de ACERA:

"En las últimas horas, nuestros asociados —así como otros corresponsales no afiliados— han enfrentado graves impedimentos para realizar su labor, entre los que se cuentan:

1. Acreditaciones denegadas, revocadas o canceladas sin justificación válida.

2. Imposibilidad de ingresar a lugares clave para la cobertura, como el búnker del partido de gobierno.

Un número significativo de nuestros colegas ha visto bloqueado injustificadamente el acceso al búnker de La Libertad Avanza , lo que les impedirá cumplir con su deber profesional de informar con transparencia y oportunidad.

Esto constituye una clara vulneración del derecho a informar y de la libertad de expresión, y limita la capacidad de la prensa internacional de reflejar de manera adecuada el proceso electoral argentino, especialmente en el caso de medios televisivos y reporteros gráficos" , manifestaron.

“Resulta inaceptable que se recurra una vez más al argumento de “falta de espacio”, cuando en experiencias anteriores ha quedado demostrado que sí existe capacidad para albergar a seguidores, simpatizantes y familiares de los candidatos”.

Ante esta situación, ACERA solicitó la inmediata reconsideración de estas restricciones y la habilitación de todas las acreditaciones necesarias para el libre desempeño de la prensa extranjera.

Además apeló a las autoridades electorales, garantes de la transparencia del proceso, para que intervengan a fin de asegurar el acceso irrestricto a la información y la plena libertad para ejercer el trabajo periodístico.

“Es imperativo que se respete el rol esencial de la prensa internacional en un proceso democrático”, concluyeron.

Para ver el comunicado completo, hacer clic aquí.