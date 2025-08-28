Este miércoles 27 de agosto, integrantes de la Sección “Monte Caseros”, dependiente del Escuadrón 7 “Paso de los Libres”, abrieron una serie de encomiendas que habían sido secuestradas en distintos transportes de carga.

La Justicia indicó que se abrieran distintas cajas que se secuestraron durante los últimos dos meses en los operativos realizados por Gendarmería Nacional en la ruta que va desde Misiones hasta la provincia de Buenos Aires.

Al momento de la inspección, los uniformados pudieron constatar que había 2.250 frascos de suplementos deportivos, dos cajas de cigarrillos, 271 celulares, seis consolas de videojuegos, una Play Station 5 con accesorios, 10 tablets y 18 cajas con cigarrillos electrónicos.

El Juzgado Federal de Paso de Los Libres dispuso el secuestro de la mercadería valuada en 355.595.887 pesos.