Pese a que se registraron demoras en la constitución de algunas mesas del interior provincial, Corrientes comenzó este domingo una elección clave para definir al sucesor del actual gobernador Gustavo Valdés.

Puntualmente, son siete las fórmulas que compiten por la gobernación y 58 las boletas utilizadas en los comicios. Como ocurre habitualmente, los 37 centros de votación habilitados permanecerán abiertos hasta las 18:00, horario en el que se iniciará el recuento provisorio.

Según consigna la agencia Noticias Argentinas, estas son las siete alianzas que buscan el máximo cargo provincial:

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.

La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.

Encuentro por Corrientes – ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.

Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.

Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.

Partido de la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.

Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

La jornada electoral presenta desafíos logísticos, con un padrón donde la Capital concentra el 33% de los votantes. La logística estará a cargo de la empresa Andreani y la transmisión de datos de la estatal provincial Telco, una decisión que generó "suspicacias en la oposición" y derivó en una queja formal que resultó en una ampliación de las potestades de fiscalización por parte de la Junta Electoral.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21:00 del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18:00 en la Legislatura provincial.