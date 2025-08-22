El Tribunal Oral Federal 2 unificó dos condenas contra el exsecretario de Obras Públicas José López y deberá cumplir 13 años de prisión.

Se trata de la unificación de los expedientes en su contra en la causa Vialidad y otro por enriquecimiento ilícito.

La solicitud de unificación fue presentada por el defensor oficial Santiago Finn el pasado 13 de junio, invocando la necesidad de una “mirada integral de su responsabilidad penal” y el fin resocializador de la pena.

López, condenado previamente en tres procesos distintos, buscaba integrar la sanción de seis años, pero el TOF 2 resolvió que deberá pasar detenido 13 años por los delitos cometidos.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron a la unificación y solicitaron una pena única de 13 años y 6 meses, enfatizando la “extensión del daño” y el “rol decisivo” de López como funcionario público.

En el caso, el tribunal ponderó la gravedad de los hechos de corrupción, el “desprecio demostrado hacia los bienes jurídicos protegidos” y el impacto en la confianza pública.