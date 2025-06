Leonardo Cositorto pidió declarar este jueves en el juicio que afronta por estafas en torno a la sucursal de la empresa Generación Zoe en la provincia de Salta.

El hombre de 54 años, quien se presentaba como el "gurú de las finanzas", se presentó con una camiseta de Platense, debajo del chaleco antibalas, frente a la Sala I del Tribunal de Juicio.

"Platense salió campeón después de 116 años, ¿y acá el que hace algo extraordinario es un estafador? No viejo, es alguien que se entrena. Yo he viajado por 45 países. Me cansé de ayudar a gente”, dijo Cositorto, según publicó Infobae.

El coach ontológico llegó a la ciudad de Salta después de ser condenado a doce años por delitos similares en la localidad correntina de Goya.

En el comienzo de la audiencia los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans rechazaron el planteo de nulidad que presentó la defensa de Cositorto.

En total son 118 los hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita que se le imputan al Ceo de Generación Zoe en el territorio salteño. Además en las misma causa están acusados Ricardo Isaac Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Albornoz, en calidad de socios del esquema Ponzi.

"Me están acusando de semejante barbaridad por 250.000 dólares, que yo les otorgaría. La casa mía la pueden vender y pagarle a la gente, ya que no les quieren dar el millón y medio de dólares que está en efectivo en la fiscalía de Villa María”, sostuvo Cositorto.