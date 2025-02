El Tribunal de Goya impuso una pena de 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, al ser hallado culpable de los delitos de asociación ilícita y estafa en la provincia de Corrientes.

Aunque la fiscalía había solicitado la pena máxima de 16 años, el juez redujo la sentencia a 12 años, imponiendo una sanción menor por cuatro años.

Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino fueron condenados a ocho años de prisión por su participación en la organización delictiva y su responsabilidad en el delito de estafa continuada.

En el caso de Nicolás Camelino y Javier Medina, los jueces decidieron absolverlos, emitiendo un fallo de inocencia.

Camelino, por su parte, podrá quedar en libertad bajo ciertas condiciones, como fijar domicilio en Goya, presentarse semanalmente ante la fiscalía y entregar su pasaporte.

El juez también explicó que Cositorto, Echegaray y Batista serán trasladados nuevamente a la provincia de Córdoba, donde se encontraban detenidos antes del juicio en Goya, y donde enfrentan otro proceso pendiente.

Además, los responsables de los delitos serán juzgados en otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Salta.

En cuanto a las penas solicitadas, la fiscalía había pedido 16 años para Cositorto, 14 para Batista, 12 para Camelino y 11 para Echegaray.

Rubén Barry destacó que la única atenuante para los condenados fue su falta de antecedentes penales, pero señaló que los agravantes fueron numerosos debido a la gran cantidad de delitos y daños ocasionados.

Un ejemplo citado por el fiscal fue el caso de Lezcano, quien contrató un crédito e invirtió 7.500 dólares.

Barry también resaltó el papel de Maximiliano Batista como socio principal de Cositorto desde el inicio, y destacó a Camelino como el enlace territorial clave en Goya, sin cuya intervención no habría sido posible la operación delictiva.

Cositorto, al finalizar el juicio, ofreció sus últimas palabras, pidiendo disculpas al juez Ricardo Carbajal por un incidente ocurrido días antes. "Soy ministro cristiano, no me levanto ante la autoridad, me levanto contra la corrupción. Por eso voy a postularme como legislador en Buenos Aires", afirmó.

Por último, Cositorto pidió que, aunque ya se les haya condenado, se les devuelva lo que consideran justo, afirmando que no se apropiaron de ningún dinero.