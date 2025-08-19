El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el costo de la construcción volvió a acelerarse en julio, con un 1,6%, y acumuló un alza del 10,6% en los primeros siete meses del año y del 31% a nivel interanual.

La dependencia oficial consignó que el dato quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor de julio, que fue del 1,9%.

El resultado surge como consecuencia de las variaciones del 1,5% en el capítulo “Materiales”, 1,7% en el rubro “Mano de obra” y 1,7% en el ítem “Gastos generales”.

El segmento que más subió fue ascensores (+4,7%), seguido por movimiento de tierra (+4,1%) e instalación eléctrica (+2,2%). Otros rubros con subas moderadas fueron albañilería y carpintería de madera (+1,7%), pintura (+1,1%) y otros trabajos (+1,3%).

En los materiales, las mayores subas fueron en artefactos de iluminación y porteros eléctricos (+6,4%), cables y conductores de media y baja tensión (+5,9%) y aparatos de control eléctrico (+4,9%).

Respecto a la mano de obra, la asalariada subió 1,8% y los subcontratados aumentaron 0,8%. En servicios de alquiler, el mayor aumento fue en contenedor tipo volcador (+8,7%), seguido por carretillas (+3,1%) y camión volcador (+2,7%).