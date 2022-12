Este miércoles, la Cámara de Diputados realiza su última sesión del año.

Entre las iniciativas previstas figura la creación de ocho universidades, el proyecto que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional y una para digitalizar las historias clínicas.

La sesión está convocada para las 13, previéndose Labor Parlamentaria para las 11.30.

El temario consiste en la creación de ocho universidades nacionales: en el Delta, la Universidad Nacional de Saladillo, la Universidad Nacional de Pilar -estas tres tuvieron despacho en el mes de agosto-, la Universidad Nacional de La Cuenca del Salado, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional de Ezeiza, la Universidad Nacional de Rio Tercero y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Dos de las iniciativas corresponden al área de salud. Por un lado, la modificación a la Ley 22.990 de sangre humana, y por el otro lado, el proyecto que propone la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestión o recién nacido. También está en la lista, dos autorizaciones de cónsules y vicecónsules y un paquete de acuerdos internacionales y tratados.

Entre los nuevos temas a tratarse figura el Plan de Pago de Deuda Previsional que busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuentan con aportes suficientes, del que el FdT y JxC firmaron dictámenes distintos.

El otro proyecto que fue incorporado propone crear el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina, con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas, respetando lo establecido por la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud.

Pero para que esa sesión pueda tener lugar, antes deberá el oficialismo conseguir quórum: el Pro no piensa dar quórum y el radicalismo lo confirmó este martes por la noche, al cabo de una reunión de esa bancada. A través de sus redes sociales adelantaron que “decidimos no dar quórum en la sesión convocada para mañana por el oficialismo. Una vez más el Frente de Todos resolvió no aceptar el tratamiento de ninguno de los temas solicitados por la oposición, como la Ley de Alquileres o una solución para créditos UVA”.

El oficialismo cuenta con 118 miembros, y tiene garantizada la presencia del interbloque Provincias Unidas (4), el representante del MPN, probablemente el santacruceño Claudio Vidal (Ser) y los 4 miembros de la izquierda, que confirmaron a parlamentario.com que darán quórum “porque no agregaron ningún tema ‘por la ventana’, que era lo que nos preocupaba”. Hasta ahí suman 128. Les falta uno más.

El interbloque Federal (8 miembros) dejó clara su postura: “El Frente de Todos ha solicitado una sesión especial. Entendemos que es el oficialismo quien debe garantizar el quórum para sesionar”, expresó a este medio su presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez.

El bloque Evolución Radical, que preside el cordobés Rodrigo De Loredo y que tiene 12 miembros, podría dar apoyo al FdT. Sucede que sus miembros -o algunos de ellos- están muy interesados en la aprobación de las nuevas universidades, particularmente dos que impulsan desde ese sector: la de Saladillo, a partir de un proyecto de Emiliano Yacobitti, y la de Río Tercero, de Gabriela Brouwer de Koning. Fuentes de JxC consultadas por parlamentario.com no descartaron entonces que algunos de los miembros de ese bloque sean los que le garanticen al oficialismo arrancar la sesión.

