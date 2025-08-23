El mundo digital en el que el Gobierno se maneja como pez en el agua y que fuera uno de los baluartes que lo llevó al poder parece ahora estar mirándolo de reojo.

Según consigna la agencia Noticias Argentinas (NA), la imagen digital negativa del presidente Javier Milei creció 7 puntos respecto del promedio mensual que suele tener, luego de las denuncias de corrupción que salpican a su gobierno por los presuntos pagos de coimas por parte de laboratorios a funcionarios libertarios.

La consultora especializada Ad Hoc realizó un análisis de la conversación digital en el universo internet que involucró al presidente en los últimos días y la respuesta fue elocuente: la negatividad digital respecto de Milei alcanzó el viernes un pico de 59%”.

"La negatividad digital respecto de Milei alcanzó el viernes un pico de 59%”.

Además, las repercusiones del caso que involucra al ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, “crecen día a día y muestran una tendencia al alza”, detalla la consultora.

El mismo estudio sostiene que el caso Spagnuolo generó “243 mil menciones en las últimas 72 hs” e “impacta en la imagen digital del Presidente”.

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisa el análisis y menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ y están en el top 5 semanal”.