Tras cuatro meses de parálisis por un empate entre dos bandos, la oposición en la Cámara de Diputados logró destrabar este jueves la comisión investigadora por la causa $LIBRA, mientras busca replicar este tipo de comisiones por la causa fentanilo y las coimas de la ANDIS.

En el inicio del encuentro, la Coalición Cívica propuso como candidato a la presidencia de la comisión al presidente de su partido, Maximiliano Ferraro. Contó con el respaldo de los demás bloques impulsores de la comisión y, dado que el oficialismo se retiró del espacio, fue electo de forma unánime, según informó Ámbito.

La vicepresidencia —que corresponderá al oficialismo— quedó vacante ante la ausencia de todos sus representantes. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria). Además, se estableció que la comisión se reunirá los martes desde las 16 horas.

El argumento oficialista es que la resolución original que constituye la comisión establece un plazo de tres meses de actividad para emitir un informe final, que habría quedado vencido tras su primera conformación. En cambio, la oposición —que impuso mayoría en el recinto para avanzar con su iniciativa— apunta que la comisión investigadora inicia una vez que tenga presidencia.