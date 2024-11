El 90% de los argentinos ha modificado sus hábitos de consumo, optando por realizar compras planificadas en función de las promociones y descuentos ofrecidos por los puntos de venta, según encuestas privadas.

Un informe de los supermercados Día revela que, debido a la situación económica, casi el 90% de los consumidores ha cambiado su forma de adquirir productos, con un 66% priorizando la compra de artículos básicos y más asequibles.

Además, la mayoría de los encuestados admite que organizan sus compras en torno a las ofertas disponibles. Un 20% se enfoca en adquirir únicamente productos económicos, mientras que un 9.5% se limita a lo esencial.

La compra de productos en oferta y la planificación según los días de promoción han crecido en importancia por el contexto actual. En este sentido, las marcas propias han cobrado mayor relevancia, constituyendo más del 35% del total de las compras.

El deseo de recortar gastos ha llevado a más del 60% de los consumidores a preferir las tiendas físicas, a diferencia del 16% que opta por compras en línea.

Según un estudio de la consultora ShopApp, los consumidores han desarrollado estrategias para realizar sus compras. A pesar de la desaceleración de la inflación, su comportamiento se ha vuelto más mesurado, priorizando un uso eficiente de los recursos disponibles.

Las compras son más pequeñas y frecuentes, planificándose en función de ofertas. Además, es común que los consumidores comparen precios antes de elegir dónde comprar y utilicen métodos de pago específicos, como billeteras virtuales y tarjetas prepagas, para maximizar los beneficios y el cashback.

Organizan sus compras de acuerdo a las promociones y no tienen reparos en visitar varios puntos de venta si no encuentran lo que buscan en oferta. Cuando no logran adquirir productos en promoción, compran solo lo necesario y esperan para adquirir el resto en otro momento, aprovechando estas oportunidades para aumentar el volumen de compra.

Asimismo, se observa una disminución en la lealtad hacia las marcas tradicionales y un aumento en la compra de marcas propias. Un 83% de los consumidores considera o ya adquiere productos de marca propia, siendo Carrefour y Día las más reconocidas. Los consumidores valoran la relación calidad-precio de estas marcas para ajustar su presupuesto.