Domingo Felipe Cavallo cuestionó el principal eje de discusión del gobierno nacional y advirtió que la crisis económica no responde sólo al "riesgo kuka" sino a medidas adoptadas por el equipo económico que comanda Luis Caputo.

"El empeoramiento de los últimos meses no puede atribuirse solamente al riesgo “KUKA” ni a las embestidas de la oposición en el Congreso, sino también a imprevisiones e improvisaciones del equipo económico", expresó el exministro de Economía en una publicación en su página web.

Dentro de las improvisaciones, Cavallo enumeró: no acumular reservas en el 2024, el reemplazo de las LELIQs por las LEFIS, la posterior operatoria entre LEFIS por letras del Tesoro y el aumento de los encajes bancarios.

El economista apuntó sobre la paradoja que representa que Milei haya propuesto la "dolarización" en el campaña del 2023 y que en la actualidad mantenga "los controles e intervenciones casuísticas y discrecionales que durante 21 años (del 2002 al 2023, excepto durante 2016 y 2017) condujeron a la alta inflación y a la desorganización completa de la economía".

Para revertir la situación, Cavallo propone en su escrito que el gobierno avance con una reforma monetaria, financiera y cambiaria.

La propuesta del extitular del Banco Central apunta a un sistema que "asegure convertibilidad del peso y permita funcionar, sin sobresaltos regulatorios, a un sistema de intermediación financiera y mercado local de capitales con tasas reales de interés que no superen la tasa de crecimiento de la economía".