El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer las renuncias de dos funcionarios clave: Guillermo Manzano, director de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, directora de la Dirección de Índices de Precios de Consumo.

Desde el organismo se habló de que los motivos de la renuncia de Manzano "responden a diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos. En modo alguno afectan la producción de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)", que proporciona datos sobre el mercado laboral, la pobreza, la indigencia y la distribución del ingreso.

Por otro lado, el INDEC no indicó quién será el reemplazante del funcionario saliente a partir del próximo 1 de septiembre.

En el caso de Giglio, la actual directora de Índices de Precios de Consumo, deja su cargo "por cuestiones personales" y regresará a cumplir funciones en la dirección provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires. Desde el INDEC afirmaron que "seguirá estrechamente relacionada con el INDEC, los equipos de la Dirección Nacional de Índices de Precios y, en definitiva, el Sistema Estadístico Nacional".

Josefina Rim, quien fue directora del área entre octubre de 2017 y diciembre de 2020, se hará cargo de la Dirección Nacional de Índices de Precios desde el primer día de septiembre.