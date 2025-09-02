Luego del cambio de rumbo confirmado este mediodía, siguiendo la directiva recibida por parte del Gobierno de Javier Milei, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino la ronda de este martes con ventas de dólares de contado sobre el mercado cambiario oficial.

A través de un posteó en la red X, el secretario de Finanzas Pablo Quirno expresó que “a partir del día de la fecha” el Tesoro “participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”. Las críticas sobre esta medida imprevisible no paran de generarse en todo el ámbito de la política y la economía.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó en la tarde de este martes contra Milei, enumerando una serie de decisiones que, según ella, no dejan otra posibilidad: "¡La vas a chocar mal!", posteó en su cuenta de X.

"Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen fuga de capitales), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones", se lee en el post de la exvicepresidenta del Gobierno de Unión por la Patria.

"Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!", agregó la referente del peronismo.