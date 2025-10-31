Cristina Fernández de Kirchner publicó una extensa carta dirigida a la militancia, tras la derrota electoral del pasado domingo, donde cuestionó a Axel Kicillof por la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires.

La exmandataria calificó como un “error político” el desdoblamiento de las elecciones, confirmando que lo había advertido: “Lo hice de corazón y por un motivo sencillo: no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones”, comentó.

“Se lo dije personalmente al Gobernador. No lo digo con el diario del lunes”, remarcó.

La expresidenta recordó también que el 14 de abril había instruido al PJ bonaerense a desistir del proyecto de concurrencia electoral, que buscaba unificar los comicios nacionales y provinciales. “La idea era que los bonaerenses votaran una sola vez para no dividir esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”, explicó.

Cristina también señaló que, además del “viejo antiperonismo”, el miedo y la fragmentación interna fueron los factores claves en la derrota.

Además, adelantó el oscuro futuro que podría darse: “Es mi deber alertar que se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto".