La expresidenta Cristina Fernández dedicó este jueves, como respuesta a un post de Javier Milei y a los anuncios de Casa Rosada que determinan el quite de la pensión que Fernández recibe por haber estado al frente del Poder Ejecutivo, un áspero texto contra el presidente.

La polémica de la jornada fue generada originalmente por las aseveraciones del vocero Manuel Adorni, que anunció la suspensión de la pensión que recibe la exmandataria por haber estado al frente de la Presidencia de la Nación.

En lo más titulable que el texto de Fernández deja, se destaca la ironía con la que se refiere al actual presidente: “Pequeño dictadorzuelo”.

“Ahora resulta que querés crear y presidir un `Tribunal de Honor´ para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?”, disparó Cristina desde X.

“Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho)”, agrega la vicepresidenta del Gobierno del extinto Frente de Todos, ya lanzada de lleno a la discusión electoral que se dirimirá en los comicios de medio término.

Fernández no descarta ni confirma, hasta el momento, encabezar alguna lista en las próximas legislativas. No es aún tiempo de esa discusión.

“¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos sólo me das lástima y vergüenza ajena. Ojo Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno”, se lee en el escrito, publicado un día después de que fuera ratificada la condena por la Cámara de Casación Penal.

“Y Milei… dejate de dar órdenes ilegales a los funcionarios que acá no hay obediencia debida. ¡Asesorate! La pensión de los ex Presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación”, se extiende el texto.

Hasta el momento, y según distintas encuestas, la polarización discursiva y vía redes le favorece tanto a Milei como a Cristina, que encabezan los primeros sondeos de intención de voto de cara a 2025, dejando a PRO, la fuerza de Mauricio Macri, en un cómodo tercer lugar.

Luego del anuncio de Adorni, desde el Ministerio de Capital Humano justificaron la decisión y la manera en cómo se implementará la suspensión del pago de la jubilación.

“Frente a la reciente confirmación por la Cámara de Casación Penal de la condena a Cristina Kirchner a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, el gobierno del presidente Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidenta venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión”, comunicaron desde el ministerio que encabeza Sandra Pettovello.