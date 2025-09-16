La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei después de la cadena nacional del lunes por la noche, donde mostró un tono conciliador, y lo acusó de cometer los mismos errores que Mauricio Macri.

“Ay, Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? ¡Daaaale!”, encabezó el mensaje la expresidenta en su cuenta de X.

“Tu ‘equilibrio’ en las cuentas, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’, es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica”, expresó Cristina Fernández.

La exmandataria aseguró que el programa económico es “una bomba de tiempo” cuyo “tic tac” se escucha desde su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

“Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo: el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…”, afirmó Cristina Fernández.