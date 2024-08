Este miércoles 14 de agosto, la ex presidenta Cristina Fernández declarará en el juicio que investiga el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Mediante una publicación acompañada de un video, la también ex vicepresidenta expresó sus críticas a la investigación y a la cobertura mediática.

“¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py”, remarcó Fernández, tras lamentar que el enfoque siempre se haya centrado en la custodia.

"No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona. Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín ‘La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá’ (haciendo referencia a la ‘causa vialidad’), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… ‘Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala’”.

En el video se realiza un repaso de esa noche y de cómo la investigación no profundizó en algunas pistas relacionadas a la familia Caputo y a la ministra Patricia Bullrich.