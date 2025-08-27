Este miércoles, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Salud de esa provincia, Nicolás Kreplak, encabezaron un acto en defensa de la Salud en la localidad de Pilar. Allí se escuchó un mensaje grabado de la ex presidenta Cristina Fernández.

El audio de la ex mandataria nacional hizo referencia a la realidad del país, al gobierno de Javier Milei y al peligro de la desregulación, que puede tener consecuencias como las muertes provocadas por el fentanilo contaminado.

En un primer punto, expresó que el desgobierno de Milei se siente como “una eternidad” debido a “la velocidad y la profundidad del daño que han provocado las políticas de ajuste”. Lamentó que esos recortes afecten a los que menos tienen y a los más vulnerables.

Entre estas medidas enumeró el retiro de medicamentos gratuitos en el PAMI, la falta de entrega de vacunas, el desfinanciamiento de todos los programas y el ataque sistemático a instituiciones emblemáticas de la salud.

“Me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioskos porque no les alcanzaba para el paquete entero”, señaló la ex presidenta.

Una advertencia sobre la desregulación

La líder del PJ Nacional también comentó algo que dijo en un acto realizado en la Universidad de Rosario en noviembre del año pasado. Allí, recordó, criticó “la obsesión desregulatoria de [Federico] Sturzenegger, que solo desregula a favor de poquitos, muy poderosos”.

En ese marco, planteó que al desregulación llevada a cabo en las áreas de salud y en la ANMAT provocó, por la falta de controles, la muete de 96 personas. “La desregulación también pueden matar”, sentenció.

Además, rechazó la postura del Gobierno Nacional sobre la problemática: "Intentan responsabilizar al Kirchnerismo cuando fue nuestro gobierno el que allá por 2011, 2012, reguló por primera vez al fentanilo y estableció un sistema estricto en toda la cadena de producción y distribución.

E informó: “Los que derogaron y sacaron de esa categoría al fentanitlo fueron los del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri en 2016. No se hacen cargo de nada, la culpa siempre es de otros”.