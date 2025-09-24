La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei por su acuerdo con el mandatario norteamericano, Donald Trump, y lo comparó con el “Blindaje” y el “Megacanje” de la época de Fernando de la Rúa.

“Mirá hermano… te lo digo sinceramente… LA “AYUDA” DE “LAS FUERZAS DEL NORTE” (me parece que “Las del Cielo” están medio cabreras con vos) ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA… Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés?”, expresó la exmandataria en su cuenta de X.

Desde su casa de San José 1111, la titular del Partido Justicialista a nivel nacional dijo que señaló que existe un alto nivel de endeudamiento familiar.

“Más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos… y la mayoría no llega a fin de mes”, expresó Cristina Fernández.

La expresidenta comparó la actual situación con la vivida en Argentina en la previa del estallido de la crisis del 2001.

“Preguntale a (Federico) Sturzenegger y a (Patricia) Bullrich como le fue a (Fernando) De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje”, señaló.

En otro de los pasajes de su posteo en las redes sociales, Cristina Fernández señaló que el anterior apoyo de Trump al gobierno de Mauricio Macri antes de las elecciones del 2019 “nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45 mil millones de dólares”.

“Ahora… las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI… sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo…más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF… el REPO… el oro en Londres… Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo”, afirmó.

