Luego de que el tribunal denegara el pedido para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa Vialidad, en el que el fiscal Luciani pidió una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, comenzó con su descargo por redes sociales y ratificó que la sentencia en su contra "ya está escrita".

"Este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la verdad, la memoria y la justicia, por los salarios", reiteró. "No vienen por mi, vienen por los jubilados y por los derechos de los trabajadores", aseguró.

"Absolutamente nada de lo que dijeron fue probado" durante el juicio, señaló y agregó que "se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían", sostuvo Fernández de Kirchner. En esa dirección, se basó en los testimonios de algunos testigos y citó la declaración de Laura Indie, abogada jefa de legales de Vialidad Nacional de Santa Cruz.

"Protegen a los que verdaderamente roban en el país", criticó a la Justicia y dijo que el "partido judicial los protege a ellos, porque no sabemos que pasó con los 45 mil millones de dólares del FMI, no sabemos que pasó con lo del Ferrocarril Sarmiento, pero acá no pasa nada", remarcó.

Citada a declarar como testigo de la Fiscalía, dijo que una delegación encabezada por Javier Iguacel, titular de Vialidad Nacional durante la administración de Juntos por el Cambio, llegó a Santa Cruz, y tras intimidarla, la obligó a firmar "un documento" según el cual, a las empresas de Lázaro Baéz se le había pagado todo y no se le debía nada. Indie dijo ante el fiscal: "le soy sincera, no corroboré nada y firmé".

El teléfono de José López y los mensajes con Nicolás "Nicky" Caputo

En otro párrafo, sostuvo que "cuando los fiscales ven que no tienen ningún tipo de prueba, adoptaron el guion de los medios" hegemónicos y "comienzan a buscar pruebas en otros juicios", como el que se hizo contra José López, por enriquecimiento ilícito, luego de ser sorprendido "revoleando un bolso con 9 millones de dólares".

"Además de mentirosos, no trabajan", dijo al referirse al fiscal Luciani, quien había dicho que trabajó durante "meses, leyendo las 9 mil páginas del desgrabado de los mensajes del teléfono de López". Al referirse al tema, CFK dijo que su "sorpresa" fue leer que sólo había tres mensajes entre Lázaro Báez y López, entre 2014 y 2015.

En esa dirección, la vicepresidenta dijo que en cambio, encontró que Nicolás Caputo, empresario de la construcción y "hermano de la vida de Macri", tiene "más de cien mensajes" con José López, desde 2013, algunos de los cuales están relacionados a la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, llevadas adelante por IECSA, propiedad de Ángelo Calacaterra, primo hermano de Macri y otros por "Odebrecht".

"El soterramiento del Sarmiento es una obra que licitamos" durante nuestro gobierno, dijo CFK, y agregó que "la ganan Odebrecht junto a IECSA, que era Macri" y que requería "financiamiento de las propias empresas contratistas". Recordó que cuando Macri fue presidente, se firmó un decreto por el cual el Estado "cambia las reglas" para financiar las obras del Sarmiento, fondos que originalmente debían poner las empresas que ganaron la licitación.

"Me llama la atención que con los criterios y los códigos con los que (los fiscales) Luciani y Mola han examinado esto, no les haya llamado la atención, la familiaridad y la frecuencia de las comunicaciones entre José López y Nicolás "Nicky" Caputo", disparó Cristina Fernández de Kirchner.

Continuó afirmando que en los "criterios de Luciani y Mola esto debía ser un escándalo monumental y tendrían que estar denunciado todo esto, pero nada de eso" ocurrió. "Imagínense si los fiscales hubieran encontrado todo esto en Austral Construcciones, hubieran pedido más que pena por 12 años, penas por fusilamiento", aseveró.

Tras leer las conversaciones entre Caputo y José López detalladamente, todos referidos a los pagos y detalles de las obras en marcha y las personas involucradas en diferentes licitaciones, aseguró que esto no lo "horrorizó ni escandalizó" al fiscal, y se preguntó si "lo habrá leído".

"Si había un caso en Argentina para investigar la corrupción en la obra pública, era este de José López", sobre todo después de ser detenido "revoleando bolsos" con dólares. "Ustedes se enteraron de que Caputo haya sido citado o investigado" para ver de donde venían los 9 millones de dólares, denunció y se preguntó "qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas".

Fernández de Kirchner se preguntó: "Nadie investigó esto?" y respondió: "Sí, se investigó. Saben que pasó?. Se mandó un oficio a la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque habían fajos termo sellados salidos de la Reserva Federal. Qué informó la Reserva?; que sí, que un fajo lo habían enviado al Banco Finansur, donde estaba un señor Sánchez Córdoba, que formaba parte de la comisión directiva de Boca junto a Macri y Angelici".

"¿Saben por qué cuándo empezaron a tirar el ovillo de esto, pararon?. Porque aparecieron los macristas en el ovillo. Cuando el fiscal Luciani dice donde uno aprieta sale pus, tiene razón fiscal Luciani, la pus de ustedes, los macristas", recordó.

En esa línea, continuó diciendo que nadie investigó si hubo asociación ilícita entre López y funcionarios macristas, tras lo que aseguró que "no investigaron porque no les convenía, eran ellos los dueños de esos 9 millones de dólares que le habían pagado al secretario de Obras Públicas".

"A ellos no les va a pasar nada, pero a los que sí les pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y porque como destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir", donde vivíamos mejor, resaltó.

"Me van a condenar por eso", sostuvo y dijo por qué piden 12 años: "uno por la memoria, otro por la verdad, otro la justicia, por el Fondo, otro por las AFJP, otro por Vaca Muerta, otro por el salario de los laburantes, cuando me fui los laburantes se llevaban el 51 por ciento del PBI y el resto para los empresarios".

Y concluyó que "si naciera 20 veces, haría 20 veces lo mismo" y que por eso "la van a estigmatizar". Igualmente, expresó que lo que pasa "no tiene efecto" sobre ella personalmente, pero sí "sobre el resto de la dirigencia política, porque esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo".

CFK aseguró en esa dirección: "no van a permitir dos veces decirle al Fondo Monetario, pagarle y andate, no; dos veces Vaca Muerta, no; dos veces las AFJP, no".

En su alocución, la vicepresidenta señaló que "necesitan dirigentes disciplinados, necesitan funcionarios que hagan lo que el poder real quiere" y recordó que muchos empresarios iban a Olivos durante la presidencia de Néstor Kirchner y durante sus dos mandatos, entre los que nombró al titular de Clarín, Héctor Magnetto.