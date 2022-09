Cristina Fernández de Kirchner se refirió por primera vez al intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre en la puerta de su departamento en Recoleta, hecho por el cual hay cuatro detenidos mientras avanza la investigación a cargo de la jueza federal María Eugenia Capucehtti.

Sobre la causa, se conoció este jueves que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron procesados por el ataque a la vicepresidenta y se les dictó la prisión preventiva.

La vicepresidenta de la Nación compartió una reunión con los denominados “Curas Villeros”, “Curas en Opción por los pobres” y hermanas, religiosas y laicas. Fernández de Kirchner brindó un discurso donde habló -por primera vez- sobre la trascendencia del ataque perpetrado en su contra y las potenciales consecuencias que habría tenido el magnicidio para la convivencia política y para la democracia en general.

“Estoy viva por Dios y por la Virgen”, comenzó diciendo la vicepresidenta.

Y continuó: "Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí, lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983″.

Cristina Fernández contó que tenía intenciones de ir a la misa desarrollada en Luján, pero que desistió por el operativo de seguridad que su presencia hubiese implicado: “No quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy especial”.

La presidenta del Senado también se refirió a la importancia del diálogo político con la oposición: "Esa pasión que tenemos para que la gente vuelva a comer o tener trabajo no lo vamos a lograr únicamente los que pensamos de una manera. Cuando yo me junté con Melconian, esta es la gracia, la gracia no está en juntarse con los que piensan igual, sino con los que piensan distinto y ver si en economía, al menos, podemos tener un acuerdo mínimo.

"Porque todos hablan de la inflación, el problema de la inflación es porque no tenemos moneda, algo de lo que yo vengo hablando de la economía bimonetaria. Hay que ponerse de acuerdo mínimamente en eso para volver a reconstruir", expresó Cristina Fernández de Kirchner.

