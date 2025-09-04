La expresidenta difundió este jueves un mensaje dirigido a la militancia, de cara a las elecciones bonaerenses del próximo domingo. La referente del peronismo criticó duramente al presidente Javier Milei por el acto proselitista en Moreno: lo calificó de “cara de piedra” y lo acusó de encubrir a su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Fernández de Kirchner no se guardó adjetivos a la hora de hablar del mandatario: “cobarde”, “caradura” y “muy miserable”, entre otros términos.

Sobre la escena desarrollada el miércoles en el partido del oeste del Gran Buenos Aires, en donde Milei arengó a los suyos cantando los versos “hay sacar al pingüino”, en referencia a Néstor Kirchner, Cristina expresó que se trató de “un show de muy mal gusto” y “propio de gente cobarde y de muy baja estofa”.

“Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno”, lanzó la expresidenta en uno de los pasajes más duros del audio.