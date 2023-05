Cristina Fernández brindó este jueves una entrevista en el medio porteño C5N. Fue su regreso a la televisión luego de más de cinco años.

En los primeros minutos, aprovechó para criticar al Poder Judicial y lo definió como “un dispositivo de persecución política y de debilitamiento del peronismo”. Dijo que ese rol judicial, definido como lawfare, “se vio claramente cuando pasó lo de Lago Escondido”.

También fue crítica respecto a la Corte Suprema y a la decisión de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán, 72 horas antes de que se lleven a cabo.

En otro momento, hizo referencia a la carta en la que volvió a decir que no será candidata y remarcó sus dichos sobre el rechazo del pueblo argentino al acuerdo con el FMI.

“Es un programa financiero. Establece la tasa de interés positiva por sobre la devaluación, la inflación. En una economía como la Argentina, bi monetaria, con escasez de dólares y con alta inflación, es imposible ese objetivo”, expresó.

En otro tramo de la entrevista se expresó sobre el intento de asesinato que sufrió meses atrás. Al respecto dijo que “pensaba que era imposible que eso me pase”, al tiempo que confesó: "Por suerte, no vi cuando me gatillaron".

“El atentado me cambió la vida”, confesó.

Metiéndose en el terreno político y económico actual, señaló que “Máximo fue el gran artífice del acercamiento de Sergio Massa” al Frente de Todos. “Massa agarró una papa caliente. Estamos con dificultad, necesitamos revisar el acuerdo con el FMI. El año que viene tenemos vencimientos por 25 mil millones de dólares”, precisó.

En este marcó remarcó que “éste gobierno fue infinitamente mejor que lo que hubiera sido una reelección de Macri”.

Otra frases destacadas:

“Durante los 12 años y medio nos pasó lo que nos pasa en los gobiernos peronistas: la inflación se produjo por la puja distributiva”.

"Hasta el 10 de diciembre de 2015 los argentinos podíamos comprar hasta 2.500 dólares por mes".

"Las grandes empresas no pierden con la inflación".

"Tenemos que proponerle a la sociedad algo diferente. Es mentira ésto de que siempre estuvimos así".

"No voy a debilitar al Peronismo en plena elección".