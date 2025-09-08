Este domingo, las elecciones de la provincia de Buenos Aires revelaron un triunfo peronista que golpeó al Gobierno Nacional. En ese marco, la ex presidenta Cristina Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales donde critica el accionar de Javier Milei.

Primero, criticó el uso del “Nunca Más” por parte de La Libertad Avanza: “Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis”.

Además, le remarcó el panorama que viven muchas familias Argentinas, las que están sin ingresos, o muy endeudadas. “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”, escribió la líder peronista en sus redes sociales.

Por último, le recriminó: “Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… “'economista experto en crecimiento con o sin dinero'”.