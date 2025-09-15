La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó quitar a Cristina Fernández de Kirchner del padrón electoral a raíz de la condena a perpetuidad que le impide ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

El tribunal conformado por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas revocó este lunes la habilitación otorgada a la expresidenta por parte de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto.

En julio pasado la magistrada declaró inconstitucionales los artículos 19 inciso 2 y 12 del Código Penal como también el artículo 3 inciso e del Código Nacional Electoral para concluir que la exmandatario podría sufragar en las elecciones de octubre pese a la condena en su contra.

Sin embargo la CNE rechazó los planteos de primera instancia debido a que el Congreso Nacional no reglamentó una normativa para el derecho al voto de exfuncionarios inhabilitados para ejercer cargos públicos.

El tribunal hizo referencia al caso "Orsi" que llegó a la Corte Suprema de la Nación con un planteo sobre la afectación de las garantías judiciales debido a la falta de reglamentación. Al expedirse, la Corte señaló que no se podía habilitar de oficio y de forma genérica, sino que debían cumplirse ciertas "condiciones mínimas".

Las condiciones mínimas fijadas por la Justicia referían que debía tratarse de "caso concreto, instado por petición del interesado o del Ministerio Público". Además debía verificarse que la posibilidad de votar fuera "jurídica y fácticamente viable" y "de acuerdo al tipo y la naturaleza del delito que motiva la inhabilitación".

En noviembre del 2024 la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de cargos públicos. Dicha pena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio pasado y desde entonces Cristina Fernández se encuentra bajo prisión domiciliaria en San José 1111, ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Noticias Argentinas.