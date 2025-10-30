La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al financista Carlos Maslatón en su departamento de San José 1111.

Después del encuentro, previa autorización judicial por la condena domiciliaria que cumple la exmandataria, el abogado dio a conocer detalles de la reunión que incluyó citas a la Biblia, menciones a la AMIA, Irán y a su militancia antikirchnerista.

Maslatón defendió la inocencia de la exmandataria condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

"Le ratifiqué, conforme a mis posteos anteriores, que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral", afirmó el exaliado de Javier Milei.

Para defender a la exmandataria, Maslatón hizo referencia al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10, Nuevo Testamento.

"'Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos'(...) Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del mar de Galilea, en la Judea del siglo I, ocupada por el Imperio romano. Junto al resto de las bienaventuranzas, es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad", expresó Maslatón.

En un largo posteo en su cuenta de X, el financista dijo que también abordaron "lo sucedido en la Argentina, en especial desde octubre de 2011, cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas".

En este caso recordó su participación en las marchas antikirchneristas entre 2012 y 2013. "Entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación por cierto, pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas para la política nacional", manifestó.

Otro capítulo de la reunión en el departamento del barrio porteño de Constitución fue la situación económica del país bajo el gobierno de Javier Milei y tras la última victoria libertaria en las elecciones legislativas, de lo cual no dio mayores detalles.

"No estuvo ausente de la conversación el tema Irán y AMIA, y en este sentido le conté de mi reunión con el presidente de Israel Shimon Peres de noviembre de 2010, donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto, así como las de Néstor Kirchner, cuya muerte lamentó fuertemente", dijo Maslatón.

El posteo del empresario financiero fue replicado por la expresidenta con un agradecimiento por la visita.

La exmandataria destacó: "La posibilidad de hablar, de compartir y hasta de coincidir en muchas cosas que nuestro país necesita construir en conjunto, entre dos personas que vienen de historias de vida diferentes y militancias políticas, en algunos momentos, antagónicas".