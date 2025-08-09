La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este sábado al presidente Javier Milei luego de su Cadena Nacional del viernes por la noche, en la que el mandatario anunció medidas para “amurallar” el superávit fiscal y la política monetaria de su administración.

La exvicepresidenta, que cursa prisión domiciliaria en un departamento en la ciudad de Buenos Aires, calificó a Milei de “loco y mentiroso” y aseguró que “lo van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”.

“Dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu Gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, escribió Fernández de Kirchner en X.

En el mensaje transmitido vía Cadena Nacional -23 minutos- Milei prometió el envío de proyectos de ley al Congreso para “penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”, algo que fue cuestionado desde distintos sectores por su imposibilidad legal y la violación de la división de poderes que implicarían medidas de tal naturaleza.

En otro tramo de los anuncios, Milei cargó contra los legisladores, a quienes acusó de “impulsar gastos sin explicar su fuente de financiamiento”

“No proponen otra cosa que más impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio contra los jóvenes”, agregó el mandatario, quien abordó explicaciones sobre los vetos que ejecutó y los que ejecutará, en caso de que prosperen en el Senado la emergencia pediátrica y el financiamiento para las universidades nacionales.

Los anuncios del presidente hicieron foco en las reformas económicas y en las expectativas de crecimiento proyectadas para 2025. El mismo campo, el económico, eligió la expresidenta para subrayar algunas inconsistencias de un modelo que tiene claros ganadores (y perdedores).

“Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, se lee en el post de Cristina.

“Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero”, lanzó la expresidenta, atendiendo las alertas que emitieron la suba del dólar en el orden del 10% durante julio y la consecuente suba aplicada en las tasas de interés para hacer atractiva la opción del peso y el carry trade.

Más temprano, otros referentes del peronismo criticaron el discurso de Milei. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la Cadena Nacional como “un delirio cósmico” y “algo vergonzoso, penoso” y trató a los números que mostró en la cadena de “falsos”. En Córdoba, la diputada Natalia de la Sota, que aspira a renovar su banca, se refirió a la “crueldad” del Gobierno nacional y a la situación que atraviesan la industria y los asalariados.