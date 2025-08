La ex mandataria Cristina Kirchner cuestionó este viernes la política económica del presidente Javier Milei a quien acusó de ser “cobarde” y un “títere vende Patria”, a la vez que le dejó una advertencia sobre su futuro político.

“Che Milei… Campeón… ¿En serio que ‘Todo Marcha de Acuerdo al Plan’?”, comenzó señalando en un mensaje que difundió por la red social X, donde añadió: “Tenés los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, PyMES y comercios”.

La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José, no perdió la oportunidad de golpear sobre la sensible cuestión del dólar: "Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos. En abril el FMI te dio 12.000 millones de dólares y vos decías que iba a bajar el dólar a 900 pesos y que ibas a “dolarizar” a 911 pesos. Te acordás ¿no? Ahora, te van a dar 2.000 millones más pese a que no juntaste las reservas que te pedían y, así y todo, ayer el dólar te cerró a 1.385 pesos.

También se refirió a Luis Caputo y a Victoria Villarruel: ¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los “kukas”? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!".

Y para la post data dejó otra frase picante: “Leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en el 2027… Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran…".