Cristina Kirchner participó del "Encuentro de la Cultura Popular". En ese marco, advirtió sobre la gravedad del nivel de endeudamiento del gobierno de Milei. Agregó que "este modelo económico ya fracasó y va a fracasar una vez más". Calificó a la gestión libertaria como "un desgobierno" y se refirió a la búsqueda desesperada de dólares, pero advirtió que los desencantados con Milei "tampoco quieren volver con nosotros". Más autocrítica: "hay que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos."

Según publicó Pagina 12, la ex presidenta Cristina Kirchner consideró esta tarde que "de seguir este endeudamiento, el décimo default no es una fantasía demasiado lejana" en el país y remarcó que "con el RIGI, al tercer año, no se liquida un solo dólar de exportación en Argentina, a no ser que el plan sea entregar algo más que deuda".

"¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia, de Tierra del Fuego, para hacer alguna base, como les dio el payaso de Zelenski​ al otro?", planteó la ex jefa de Estado.

La motosierra entró en las casas de las grandes mayorías

En un tramo de su participación en el "Encuentro de la Cultura Popular" se refirió a los sectores en los que finalmente recayó el ajuste del gobierno de Milei, que en campaña decía que apuntaría contra la casta.

“Seguir hablando del Estado presente es no estar de acuerdo con lo que está pasando hoy en la sociedad. Todos se dieron cuenta que la motosierra no era contra el Estado sino que entró en las casas de las grandes mayorías”

Ser militantes políticos

La ex presidenta Cristina Kirchner llamó a "dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos" y abandonar las "mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado fragmentación inútil".

También pidió "replantear el modelo económico" que propone el peronismo "sin prejuicio ni falsos clichés históricos o culturales".

Un Estado eficiente

En uno de los tramos finales de su participación, señaló: "Pareciera que aquellos que apostaron por Javier Milei tampoco quieren volver con nosotros, y tenemos que preguntarnos el por qué".

"Seguir hablando del Estado presente significa no estar acorde con lo que está pasando hoy en la sociedad, tenemos que ver cómo logramos un Estado eficiente", definió.

Un modelo le sirve sólo al 30% de la población

La ex presidenta Cristina Kirchner en otro tramo de su discruso sostuvo que en las elecciones porteñas se vio que "en los barrios populares en los que (Javier) Milei había ganado en primera vuelta en 2023, ahora perdió", lo que atribuyó a la "crisis".

"¿Por qué? Porque es el lugar en donde primero impacta la crisis: se termina la changa y no se puede contratar a la niñera ni al jardinero ni nada. Y eso va a seguir. Este modelo le sirve solo al 30% de la población, el otro 70 queda fuera. Pero es progresivo", precisó.

Con respecto al Pacto de Mayo, firmado el año pasado, Cristina Kirchner lo calificó como una "bomba de humo" y cuestionó que la batalla cultural que impulsa el Gobierno de Javier Milei sea por la "decisión" propia de los ciudadanos en torno a los dólares.

"Tus dólares, tu decisión. Un pastelito está dos lucas, ¿qué te pasa?", ironizó la ex mandataria.

Cristina Kirchner: "Quieren hacernos creer que encontraron la fórmula de la Coca Cola"

La ex presidenta Cristina Kirchner consideró que "el desgobierno que hoy está en Casa Rosada quiere hacernos creer que encontró la fórmula de la Coca Cola" y "eso ya lo hicieron antes en la década del ´90 con el dólar barato de la convertibilidad".

Cristina Kirchner: "Este modelo económico ya fracasó y va a fracasar una vez más"

"Este modelo le sirve a un 30 por ciento de la población", dijo CFK. Agregó: "este modelo económico ya fracasó y que va a fracasar una vez más".

"La motosierra fue una figura mentirosa, pero les resultó eficaz", dijo Cristina Kirchner quien señaló que con el nivel de endeudamiento que lleva adelante el gobierno, el próximo default no es una fantasía demasiado lejana".

Cristina Kirchner: "¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?"

La ex presidenta Cristina Kirchner cargó contra la gestión libertaria. En ese sentido, afirmó que "no construyeron nada, ni una puta escuela, un puto edifico ni un puto monumento".

Amplió sobre el tema: "Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron o denostar. Qué mediocres y chatos".

"Creadores de cultura... de acá, ¿quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?", se preguntó la ex mandataria en otro tramo de su mensaje de este Domingo.