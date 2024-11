Cristina Fernández de Kirchner se mantiene activa. Después de presentarse el fin de semana pasado en Santiago del Estero por el Día del Militante, la flamante presidenta del Partido Justicialista protagonizó en Rosario el acto central del 11° Encuentro Nacional de Salud, del que participaron miles de trabajadores de hospitales y clínicas.

El evento comenzó pasadas las 12:30 en el Complejo La Siberia de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y llevó la consigna “¡La salud es un derecho y debe garantizarse a lo largo y ancho del país!”.

Sobre ese concepto rondó el mensaje de la ex presidenta y vicepresidenta de la Nación, quien habló de fortalecer el sector de la salud con comparaciones entre las políticas implementadas en su gestión y las que lleva adelante el gobierno actual.

El acto contó con la presencia de cerca de 5.000 personas, entre las que estuvieron referentes del kirchnerismo santafesino y alrededor de 150 dirigentes locales, como intendentes, sindicalistas y dirigentes. Entre ello se encontraba el ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, quien fue el primero en tomar la palabra en la jornada.

Al comienzo de su intervención, la presidenta del PJ señaló: “Yo quiero recordar hoy algunas cosas porque venimos a hablar aquí frente a trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario argentino con la autoridad de los hechos y de lo hecho. Porque en este mundo líquido e instantáneo donde se olvida lo que pasó antes de ayer, es bueno recordar que hubo un momento y hubo un país en que construyó un sistema sanitario para todos”.

En este sentido, llamó a repensar un Estado que no sea “estático adentro de los criterios” y cuyos funcionarios salgan a dialogar con el pueblo. “Para que no lo vean como un ser privilegiado que argumentan entonces, después, estos malos gobiernos que llegan y convencen a la gente de que tienen que destruir el Estado y no se dan cuenta que le están destruyendo la vida”.

CFK también apuntó directamente contra Javier Milei: “Estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, el de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo: desregula los medicamentos para que podamos tener medicamentos genéricos importados, para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”.

Y agregó: “Milei, animate y desregulá los medicamentos. Decile al desregulador del megacanje que se anime para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o las tres cuartas partes de los remedios que tiene que llevar, porque no le alcanza la guita”.

En su defensa al sistema sanitario público, Cristina Kirchner también se refirió a la salud mental, el cual mencionó como una problemática creciente en los últimos años. “Lamentablemente, la República Argentina la podemos ver desde las más altas esferas también, hasta abajo, hasta muy abajo. Ha penetrado transversalmente el problema de la salud mental en la República Argentina, compatriotas. Y hay algunos casos que parece ser que no tienen cura tampoco”, subrayó.

Sobre la universidad pública

La jefa del PJ nacional llegó el viernes por la noche a Rosario. Desde allí posteó en su cuenta de la red social X un homenaje a la gratuidad de la educación. “Se cumplen 75 años de gratuidad universitaria. Una decisión de Perón que permitió que millones de argentinos y argentinas puedan ir a la Universidad. Este es el modelo que defendimos y profundizamos durante nuestra gestión, en la que inauguramos 17 nuevas universidades nacionales y logramos que cada provincia tuviera al menos una. Ese es el país que Milei quiere destruir y que vamos a defender todos los días”, escribió CFK.

Después del discurso, Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a un encuentro con trabajadores de la empresa química estadounidense Dow, que cerró su planta del Gran Rosario hace poco más de un mes.